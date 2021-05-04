Через свою роботу Кейтлін доводиться багато подорожувати, а власний будинок в Орегоні був для неї чимось на кшталт "тренувального простору". Але через пандемію вона вирішила, що пора зробити свій дім затишним місцем, яке стане відправною точкою життя її сім'ї.

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Власний дім Кейтлін з чоловіком збудували доволі швидко, але в процесі дизайнер зрозуміла, що якщо в гості приїде вся родина або друзі – місця на всіх не вистачить.

Чудовий гостьовий будиночок / Фото Countryliving

Тож вона по-новому глянула на приміщення, яке мало стати гаражем та своєрідною підсобкою.

Миловидні деталі додають інтер'єру затишку / Фото Countryliving

Будівництво нового спального простору тривало 18 місяців. Кейтлін залишилася дуже задоволена, адже їй вдалося створити продовження будинку, в якому зможе розмістити близьких людей.

Чудова мансардна спальня / Фото Countryliving

Цей проєкт – чудовий приклад нового погляду на будинкові прибудови та їх перетворення у чудове місце для життя.