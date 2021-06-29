Японский минимализм: функциональное сочетание стекла и дерева

Японская архитектура известна своими традициями. Впрочем, современный стиль жизни требует новых подходов и нетривиальных решений.

Grace House – это небольшая резиденция для семьи из трех человек. Дом расположен у реки в окрестностях Токио.

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Хранилище для одежды, кухонная техника и прочее домашние принадлежности встроены в стены для экономии пространства. Это позволило не разграничивать зоны дома, а совместить их в одном пространстве. Исключением являются спальни, расположенные на первом этаже.

Весь дом – это одно пространство / Фото Archdaily

Несмотря на целостность помещения на втором этаже оно не потеряло гармоничности. Кроме того, благодаря панорамным окнам с двух сторон у жителей не возникает чувства замкнутости.

Большие окна визуально увеличивают пространство / Фото Archdaily

Grace House стал ярким примером японского минимализма. Эффективное использование пространства позволяет чувствовать себя в комфорте и уюте даже в небольшом помещении.

Зона отдыха / Фото Archdaily