Grace House – це невеличка резиденція для сім'ї з трьох чоловік. Будинок розташований біля річки на околицях Токіо.

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Сховище для одягу, кухонна техніка та інше домашнє приладдя вбудовані у стіни для економію простору. Це дозволило не розмежовувати зони будинку, а поєднати їх в одному просторі. Виключенням є спальні, які розташовані на першому поверсі.

Увесь дім – це один простір / Фото Archdaily

Попри суцільність приміщення на другому поверсі воно не втратило гармонійності. Крім того, завдяки панорамним вікнам з двох сторін у мешканців не виникає почуття замкнутості.

Великі вікна візуально збільшують простір / Фото Archdaily

Grace House став яскравим прикладом японського мінімалізму. Ефективне використання простору дозволяє почуватися в комфорті та затишку навіть у невеликому приміщенні.

Зона відпочинку / Фото Archdaily