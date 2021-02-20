Вилла в Индонезии – это проект, который исследует контур и гибкость в тропиках. Здание имеет сказочные виды и поражает дизайном.

Проект архитектурной студии Bgnr Architects расположен на вершине впечатляющей участки размером более 1 гектара.

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Площадь проекта – 980 квадратных метров.

Невероятный бассейн / Фото Archdaily

Вилла сконструирована таким образом, чтобы настроить размещения каждой комнаты так, чтобы в каждом помещении был панорамный вид. К югу открывается холм и город, а на восток – пышная зелень сосен.

Плавные линии посреди леса / Фото Archdaily

Разместив каждую комнату под углом почти 45 градусов, все комнаты защищаются от строгого западного солнечного света, имея при этом по крайней мере две точки учитывая сосны, верх и холм.

Уютный интерьер / Фото Archdaily

У главных дверей расположен пруд со скальной коллекцией владельцев. Эта смесь сырья природных фактур горных пород и гладкости отшлифованного мрамора становится темой внешнего и внутреннего пространства виллы.

Невероятный вид / Фото Archdaily

Ночью каждое крыло излучает свет во все стороны холмов, превращая дом в сказочный фонарь.