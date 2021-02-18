Во Вьетнаме построили экологический ресторан, главным материалом которого является бамбук. Здание имеет сложную конструкцию, увенчанную большой впечатляющей крышей.

Ресторан Vedana построен полностью на бамбуковой основе, которая поднимается вверх на 18 метров. Сооружение имеет сказочное расположение в живописном национальном парке Вьетнама Кук Пхуонг на дельте Красной реки.

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Автором проекту является VTN Architects. Это место подчеркивает красоту окружающей природы и легко вписывается в ландшафт.

Прекрасный ресторан / Фото New Atlas

Сооружение – это одна структура, крыша состоит из 36 модульных бамбуковых каркасов. Результат выглядит фантастически как внутри, так и снаружи.

Невероятный крышу сооружения / Фото New Atlas

Поскольку ресторан расположен рядом с озером, создатели использовали это преимущество для природного кондиционирования помещения.

Вода как украшение / Фото New Atlas

Озеро также является огромным резервуаром для хранения дождевой и подземной воды с гор. Озеро используется для орошения всех растений на территории площадью 16 гектаров, включая около 15 тысяч цветущих деревьев.

Бамбуковое сооружение – украшение района / Фото New Atlas

Благодаря своей практичности и экологичности бамбук – всегда отличное решение для создания естественного уюта.