Бамбуковая романтика на озере: во вьетнамском заповеднике появился сказочный ресторан – фото
Во Вьетнаме построили экологический ресторан, главным материалом которого является бамбук. Здание имеет сложную конструкцию, увенчанную большой впечатляющей крышей.
Источник:New Atlas
Ресторан Vedana построен полностью на бамбуковой основе, которая поднимается вверх на 18 метров. Сооружение имеет сказочное расположение в живописном национальном парке Вьетнама Кук Пхуонг на дельте Красной реки.
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Автором проекту является VTN Architects. Это место подчеркивает красоту окружающей природы и легко вписывается в ландшафт.
Прекрасный ресторан / Фото New Atlas
Сооружение – это одна структура, крыша состоит из 36 модульных бамбуковых каркасов. Результат выглядит фантастически как внутри, так и снаружи.
Невероятный крышу сооружения / Фото New Atlas
Поскольку ресторан расположен рядом с озером, создатели использовали это преимущество для природного кондиционирования помещения.
Вода как украшение / Фото New Atlas
Озеро также является огромным резервуаром для хранения дождевой и подземной воды с гор. Озеро используется для орошения всех растений на территории площадью 16 гектаров, включая около 15 тысяч цветущих деревьев.
Бамбуковое сооружение – украшение района / Фото New Atlas
Благодаря своей практичности и экологичности бамбук – всегда отличное решение для создания естественного уюта.
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