Экологичные материалы: в Греции возвели волшебный бар из камыша

Трогательной красоты и эстетики можно достичь с помощью экологичных материалов, которые использовали еще в старину. Как на одном из греческих курортов построили уютный и невероятный бар из тростника – читайте в нашем материале.

Ресторан EGO расположен на старинном побережье Каламаты, что в Греции. Созданный с учетом пляжной эстетики, бар и ресторан демонстрируют природные материалы, такие как камышовые экраны во всем интерьере.

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Экраны, сделанные из простого природного материала, придают этому месту исключительный эстетический вид.



Уютный бар с невероятной атмосферой / Фото Сontemporist

Камыш является очень распространенным для этого региона Греции, поэтому архитектор и дизайнер интерьеров Андреас Петропулос решил использовать его в декоре. Такой материал прекрасно интегрируется в интерьер и имеет низкое экологическое воздействие.

Экраны из тростника поделили бар на несколько зон / Фото Сontemporist

Из тростника также создали корзины, которые прекрасно дополнили интерьер. Дизайн бара также дополнили грубая штукатурка, пол из бетона и деревянные конструкции.