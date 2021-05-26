Ресторан EGO розташований на старовинному узбережжі Каламати, що у Греції. Створений з урахуванням пляжної естетики, бар та ресторан демонструють природні матеріали, такі як очеретяні екрани у всьому інтер’єрі.

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Екрани, зроблені з простого природного матеріалу, додають цьому місцю виняткового естетичного вигляду.



Затишний бар із неймовірною атмосферою / Фото Сontemporist

Очерет є дуже поширеним для цього регіону Греції, саме тому архітектор та дизайнер інтер’єрів Андреас Петропулос вирішив використати його в декорі. Такий матеріал чудово інтегрується в інтер'єр та має низький екологічний вплив.

Екрани з очерету поділили бар на кілька зон / Фото Сontemporist

З очерету також створили ткані кошики, які прекрасно доповнили інтер’єр. Дизайн бару доповнили груба штукатурка, підлога з бетону та дерев'яні конструкції.