Величественная недвижимость сейчас используется как элитный отель с 70 номерами. Кроме усадьбы невероятной красоты на будущих владельцев здесь ожидают роскошные дополнения в виде бассейнов, теннисного корта и прекрасного английского сада.

Поместье расположено в городе Оксшот, что является исторической столицей графства Сурррей в южной Англии. Общая площадь усадьбы составляет 2,5 тысячи квадратных метров.

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Красиво оформленная усадьба имеет величественное название "Сrown".

Величие и роскошь / Фото JamesEdition

Общая площадь участка составляет 1,3 гектара. Престижная недвижимость Crown обеспечивает абсолютную приватность и идеальное сочетание красивого проживания и безопасности.

Территория поместья наполнена красотой / Фото JamesEdition

Дизайн сооружения одновременно пышный и домашний. Здесь сочетаются современные материалы и технологии с классическим дизайном и традиционным мастерством. На оформление величественного особняка повлияла архитектура английского графства XVI века.

Помпезный, но уютный особняк / Фото JamesEdition

Среди главных материалов, использованных в строительстве поместья, преобладал мрамор и другие виды природного камня. Дом окружен рифленными колоннами и изысканным ландшафтным дизайном.

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