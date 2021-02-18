Самый известный пентхаус в истории Нью-Йорка продается за 40 миллионов долларов – фото
Впечатляющие пространства, вид на Центральный парк и шикарный дизайн – все это о шикарной недвижимости в центре Нью-Йорка, которая скоро найдет нового владельца.
Источник:JamesEdition
Пентхаус возвышается на 37 этаже знакового Хемпширського дома 1930-х годов.
По теме Сказочный лес и изысканный дом: как выглядит мечта отшельника за 78 миллионов долларов
Дизайнером выступила фирма SilverLining. Дизайн выиграл награду журнала "Дизайн интерьера" как лучший в мире жилой проект в 2018 году.
Знаковое здание / Фото JamesEdition
Внешняя и внутренняя площадь квартиры составляет почти 900 квадратных метров.
Мансардные окна наполняют пространство уютным светом / Фото JamesEdition
Стильное и изысканное пространство имеет стеклянные стены, мансардные окна и большое количество естественного света.
Спальня мечты / Фото JamesEdition
Главной изюминкой пентхауса является роскошная терраса с неземным видом на известный Центральный парк. Недвижимость можно приобрести за 40 миллионов долларов.
Смотрите больше фото фантастического пентхауса:
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября 2020 , 17:14
-
Красочный островной рай: новый курорт мечты на берегу Красного моря в Саудовской Аравии – фото12 февраля , 21:01
-
Среди рисовых полей и зелени: в Мумбаи построили уникальный храм в форме яйца – фото12 февраля , 12:47