Впечатляющие пространства, вид на Центральный парк и шикарный дизайн – все это о шикарной недвижимости в центре Нью-Йорка, которая скоро найдет нового владельца.

Пентхаус возвышается на 37 этаже знакового Хемпширського дома 1930-х годов. По теме Сказочный лес и изысканный дом: как выглядит мечта отшельника за 78 миллионов долларов Дизайнером выступила фирма SilverLining. Дизайн выиграл награду журнала "Дизайн интерьера" как лучший в мире жилой проект в 2018 году. Знаковое здание / Фото JamesEdition Внешняя и внутренняя площадь квартиры составляет почти 900 квадратных метров. Мансардные окна наполняют пространство уютным светом / Фото JamesEdition Стильное и изысканное пространство имеет стеклянные стены, мансардные окна и большое количество естественного света. Спальня мечты / Фото JamesEdition Главной изюминкой пентхауса является роскошная терраса с неземным видом на известный Центральный парк. Недвижимость можно приобрести за 40 миллионов долларов. Смотрите больше фото фантастического пентхауса: