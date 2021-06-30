Эталон легких конструкций: удивительная площадка школы на Бали

Школьные площадки в жарком климате требуют особых решений. Как проблему решили на Бали – читайте в материале.

Дизайнеры IBUKU создали невероятную конструкцию, которая служит прекрасным примером "бамбуковой архитектуры" и выполняет все функциональные задачи.

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The Arc – это самое новое здание в кампусе всемирно известной Зеленой школы на Бали в Индонезии.

Пространство готово к любым событиям / Фото Archdaily

Уникальная арка имеет 19 метров высоты. Бамбуковые опоры соединены между собой специальными сетками, которые изгибаются в противоположных направлениях.

Впечатляющая конструкция / Фото Archdaily

Арка, вдохновленная природой, станет новым витком развития в архитектуре легких конструкций.



