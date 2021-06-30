Дизайнери IBUKU створили неймовірну конструкцію, яка служить прекрасним прикладом "бамбукової архітектури" та виконує усі функціональні завдання.

Цікаво Естетика та особливий простір: презентація холу нового ЖК OBRIY 3

The Arc – це найновіша будівля в кампусі всесвітньо відомої Зеленої школи на Балі в Індонезії.

Простір готовий до будь-яких подій / Фото Archdaily

Унікальна арка має 19 метрів висоти. Бамбукові опори з'єднані між собою спеціальними сітками, які вигинаються у протилежних напрямках.

Вражаюча конструкція / Фото Archdaily

Арка, натхненна природою, стане новим витком розвитку в архітектурі легких конструкцій.



