Дизайнери IBUKU створили неймовірну конструкцію, яка служить прекрасним прикладом "бамбукової архітектури" та виконує усі функціональні завдання.
Цікаво Естетика та особливий простір: презентація холу нового ЖК OBRIY 3
The Arc – це найновіша будівля в кампусі всесвітньо відомої Зеленої школи на Балі в Індонезії.
Простір готовий до будь-яких подій / Фото Archdaily
Унікальна арка має 19 метрів висоти. Бамбукові опори з'єднані між собою спеціальними сітками, які вигинаються у протилежних напрямках.
Вражаюча конструкція / Фото Archdaily
Арка, натхненна природою, стане новим витком розвитку в архітектурі легких конструкцій.