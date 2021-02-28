В каждом доме есть много вещей, которые мы используем каждый день. Оказывается, их нужно мыть или стирать чаще, чем принято это делать.

Эти повседневные предметы легко загрязняются и способствуют распространению вирусов и бактерий каждый раз, когда вы их используете.

Интересно Уютная квартира в белом цвете: фото современного интерьера из Чернигова

Кухонные полотенца

Одними из самых грязных вещей в доме являются кухонные полотенца. Так, с виду они могут выглядеть чистыми, но на самом деле это – среда для размножения бактерий и вирусов.

Кухонные полотенца следует менять очень часто, в идеале это нужно делать каждый день. Стирать их нужно специальным дезинфицирующим средством, а сушить так, чтобы полотенца не лежали на поверхности, а свободно висели.



Кухонные полотенца / Фото Рixabay

Кухонные рукавички

Незаменимая вещь на кухне, которая требует частой стирки. Чтобы избавиться микробов и вирусов перчатки нужно замочить в специальном растворе: горячая вода, чашка уксуса и средство для мытья посуды. Таким образом вы также удалите любые следы грязи или жира.



Кухонные рукавички / Фото Рixabay

Наволочки

К чистоте наволочек нужно относиться с особой ответственностью, поскольку они непосредственно контактируют с нашим лицом.

В идеале их нужно заменять несколько раз в неделю, чтобы это не вредило вашему здоровью и у вас всегда было ощущение свежести. Иногда также следует постирать сами подушки.



Наволочки / Фото Рixabay

Ковры

Ковры также являются рассадником микробов и бактерий. Во времена коронавируса стоит позаботиться об их чистоте. Ковры можно почистить специальными средствами, либо воспользоваться услугами соответствующих ателье. Конечно, тонкие и небольшие ходники можно постирать дома в стиральной машине.



Ковры / Фото Рixabay

Губки для мытья посуды

Губки для мытья посуды, как правило, заполняются грязью и бактериями после каждого использования, даже если они постоянно контактируют с моющим средством.

Для санитарной обработки было бы неплохо положить их в посудомоечную машину вместе с посудой и столовыми приборами. Также следует регулярно менять губки.



Губки для мытья посуды / Фото Рixabay

Деревянная посуда

Деревянную посуду следует регулярно чистить. Начиная от ложки до доски для шинковки. Возможно, они не выглядят грязными, но на самом деле на поверхности собираются микробы и бактерии.

Желательно мыть деревянную посуду вручную не в слишком горячей воде, чтобы не испортить. Также вы можете использовать дезинфицирующие средства, это сделает ее абсолютно гигиеничной.



Деревянная посуда / Фото Рixabay

Полезно Во всем виноваты фрукты: как сохранить букеты в весе свежими – флористки раскрыли секреты

Верхняя одежда

Пальто, куртки и другая верхняя одежда контактируют с грязными поверхностями, которые могут "кишеть" бактериями и вирусами.

Желательно выделить в доме отдельное место только для верхней одежды, чтобы она не касалась других вещей. Конечно, стирать ее каждый день просто нереально, однако дезинфицировать вполне возможно.



Верхняя одежда / Фото Рixabay