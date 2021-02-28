У кожному домі є багато речей, які ми використовуємо щодня. Виявляється, їх потрібно мити чи прати частіше, ніж заведено це робити.

Ці повсякденні предмети легко забруднюються і сприяють розповсюдженню вірусів та бактерій кожного разу, коли ви їх використовуєте.

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Кухонні рушники

Одними з найбрудніших речей у будинку є кухонні рушники. Так, з вигляду вони можуть виглядати чистими, але насправді це – середовище для розмноження бактерій та вірусів.

Кухонні рушники слід змінювати дуже часто, в ідеалі це потрібно робити щодня. Прати їх потрібно спеціальним дезінфікуючим засобом, а сушити так, щоб рушники не лежали на поверхні, а вільно висіли.



Кухонні рушники / Фото Рixabay

Кухонні рукавички

Незамінна річ на кухні, яка потребує частого прання. Щоб позбутися мікробів та вірусів рукавички потрібно замочити у спеціальному розчині: гаряча вода, чашка оцту та засіб для миття посуду. У такий спосіб ви також видалите будь-які сліди бруду чи жиру.



Кухонні рукавички / Фото Рixabay

Наволочки

До чистоти наволочок потрібно ставитися з особливою відповідальністю, оскільки вони безпосередньо контактують з нашим обличчям.

В ідеалі їх потрібно замінювати кілька разів на тиждень, щоб це не зашкоджувало вашому здоров’ю і у вас завжди було відчуття свіжості. Іноді також варто попрати самі подушки.



Наволочки / Фото Рixabay

Килими

Килими також є розплідником мікробів та бактерій. В часи коронавірусу варто подбати про їхню чистоту. Килими ви можете почистити спеціальними засобами, або скористатися послугами відповідних ательє. Звісно, тонкі й невеликі хідники можна випрати вдома у пральній машині.



Килими / Фото Рixabay

Губки для миття посуду

Губки для миття посуду, як правило, заповнюються брудом та бактеріями після кожного використання, навіть якщо вони постійно контактують з миючим засобом.

Для санітарної обробки було б непогано покласти їх у посудомийну машину разом із посудом та столовим приладдям. Також варто регулярно змінювати губки.



Губки для миття посуду / Фото Рixabay

Дерев’яний посуд

Дерев’яний посуд слід регулярно чистити: від ложки до дошки для шинкування. Можливо, вони не виглядають брудними, але насправді на поверхні назбируються мікроби та бактерії.

Бажано мити дерев’яний посуд вручну не у надто гарячій воді, щоб не зіпсувати. Також ви можете використовувати дезінфікуючі засоби, це зробити його абсолютно гігієнічним.



Дерев'яний посуд/ Фото Рixabay

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Верхній одяг

Пальта, куртки та інший верхній одяг контактують з брудними поверхнями, які можуть "кишіти" бактеріями та вірусами.

Бажано виділити в домі окреме місце лише для верхнього одягу, щоб він не торкався інших речей. Звісно, прати його щодня просто нереально, однак дезінфікувати цілком можливо.



Верхній одяг / Фото Рixabay