Рынок недвижимости и инвестиции: какой ремонт может удешевить дом или квартиру – фото и примеры
Все чаще рынок недвижимости рассматривается не только в поиске собственного жилья, но и как способ удачных инвестиций. Какие знания позволят сэкономить средства на ремонте недвижимости – читайте в материале.
Источник:HGTV
Ремонт – очень затратная часть, но вряд ли получится обойтись без него. Впрочем, хороший результат не всегда требует космических затрат. Чего следует избегать в ремонте и заодно экономить деньги – рассмотрим далее.
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Причудливый дизайн
Индивидуальность каждой комнаты стоит подчеркивать, однако ко всему нужно относиться с осторожностью. Слишком яркие стены, декор из гипсокартона и искусственная лепнина могут "засорить" ваше жилое пространство.
Яркий дизайн – не всегда хорошая идея / Фото HGTV
Много обоев
Обои могут быть веселым и креативным способом оживить комнату, однако слишком яркий и красочный дизайн может обременять дом.
Насыщенный дизайн обоев / Фото HGTV
Причудливая плитка
Смелые дизайнерские решения принесут новаторство в ваше пространство, однако креативность могут оценить не все.
Переполненная орнаментом плитка может засорять пространство / Фото HGTV
Чрезмерно стилизованный декор
Причудливые полки, стилизованная кухня и перенасыщенная спальня, чрезмерно оформленные комнаты могут создать не то видение вашей недвижимости.
Во всем нужно знать меру / Фото HGTV
Богато украшенное освещение
Вместо того, чтобы тратить большие средства на изысканные и пышные светильники, выбирайте простые, энергоэффективные решения, к примеру, светодиодные фонари, которые еще и сэкономят средства на электроэнергию.
Продуманное и грамотное освещение / Фото HGTV
Дорогостоящие детали
Обои ручной работы, ультрасовременный встроенный холодильник, высеченная из гранита ванная – эти детали могут выглядеть для вас просто бесподобно, однако для вероятных покупателей это могут быть неуместные детали, на которые вы сможете потратить значительные средства.
Ценный ремонт могут не оценить / Фото HGTV
Демонтаж стен
Перепланировка внутреннего пространства может противоречить проектной документации, однако даже если сделать все по нормам, это не обязательно придаст ценности вашему дому.
Новые пространства могут не оценить / Фото HGTV
Сдержанность и изысканность – залог успешного и удачного ремонта. Это позволит сэкономить большие средства и проявить гибкость в случае дальнейшего изменения пространства.
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