Все чаще рынок недвижимости рассматривается не только в поиске собственного жилья, но и как способ удачных инвестиций. Какие знания позволят сэкономить средства на ремонте недвижимости – читайте в материале.

Ремонт – очень затратная часть, но вряд ли получится обойтись без него. Впрочем, хороший результат не всегда требует космических затрат. Чего следует избегать в ремонте и заодно экономить деньги – рассмотрим далее.

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Причудливый дизайн

Индивидуальность каждой комнаты стоит подчеркивать, однако ко всему нужно относиться с осторожностью. Слишком яркие стены, декор из гипсокартона и искусственная лепнина могут "засорить" ваше жилое пространство.

Яркий дизайн – не всегда хорошая идея / Фото HGTV

Много обоев

Обои могут быть веселым и креативным способом оживить комнату, однако слишком яркий и красочный дизайн может обременять дом.

Насыщенный дизайн обоев / Фото HGTV

Причудливая плитка

Смелые дизайнерские решения принесут новаторство в ваше пространство, однако креативность могут оценить не все.

Переполненная орнаментом плитка может засорять пространство / Фото HGTV

Чрезмерно стилизованный декор

Причудливые полки, стилизованная кухня и перенасыщенная спальня, чрезмерно оформленные комнаты могут создать не то видение вашей недвижимости.

Во всем нужно знать меру / Фото HGTV

Богато украшенное освещение

Вместо того, чтобы тратить большие средства на изысканные и пышные светильники, выбирайте простые, энергоэффективные решения, к примеру, светодиодные фонари, которые еще и сэкономят средства на электроэнергию.

Продуманное и грамотное освещение / Фото HGTV

Дорогостоящие детали

Обои ручной работы, ультрасовременный встроенный холодильник, высеченная из гранита ванная – эти детали могут выглядеть для вас просто бесподобно, однако для вероятных покупателей это могут быть неуместные детали, на которые вы сможете потратить значительные средства.

Ценный ремонт могут не оценить / Фото HGTV

Демонтаж стен

Перепланировка внутреннего пространства может противоречить проектной документации, однако даже если сделать все по нормам, это не обязательно придаст ценности вашему дому.

Новые пространства могут не оценить / Фото HGTV

Сдержанность и изысканность – залог успешного и удачного ремонта. Это позволит сэкономить большие средства и проявить гибкость в случае дальнейшего изменения пространства.