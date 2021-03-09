Работа по дому – самая утомительная и неблагодарная, особенно если в семье есть дети или неряха. Но нашлась женщина, которая изобрела самоочищающийся дом и забыла не только об уборке, но и о мытье посуды и стирке.

Американка Фрэнсис Гейб создала дом, который облегчил ее жизнь, освободив огромное количество времени для общения с детьми и отдыха. Своим изобретением женщина наслаждалась 20 лет.

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Но, к большому сожалению, этот инновационный проект не получил широкого применения, хотя открывал много возможностей для людей, которые нуждаются в особой заботе, а также работающим матерям.

Фрэнсис умерла в доме для пожилых людей в возрасте 101 год, пережив мужа и детей.



Фрэнсис Гейб / Фото hagley

Любознательная с детства

С детства Фрэнсис была неординарным и любознательным ребенком, увлекалась техникой и естественными науками.

В далеком 1931 году она экстерном окончила политехнический колледж, что позволило ей хорошо разбираться в физике и механике.

С 17 лет ей пришлось кормить семью, потому что муж был в постоянном поиске работы. Но это Фрэнсис вовсе не огорчало, а наоборот, вдохновило открыть собственный бизнес по восстановлению разрушенных зданий.

Как один неприятный случай натолкнул на идею

Работа отнимала много сил и времени. На уборку дома женщине катастрофически не хватало времени, а дети и муж, с которым она в итоге рассталась, вовсе не хотели этим заниматься.

Очередной приступ гнева по поводу уборки на кухне навел Фрэнсис на мысль, что можно создать жилище, которое будет самоочищаться.



Фрэнсис Гейб представляет свое изобретение в миниатюре / Фото nytimes

Над этой идеей изобретательница работала более 20 лет, и в итоге она таки создала чудо-дом. За время разработки она запатентовала 68 фантастических изобретений, которые позволяют ее дому не только мыться, но и высыхать. В этой системе участие человека невелико – взять зонтик и нажать кнопку.



Фрэнсис Гейб в своем необычном доме / Фото nytimes

Полностью перестроила дом

Чтобы все работало, хозяйке пришлось полностью перестраивать собственный дом.

Стены из бетонных блоков были сложены так, чтобы отверстия в плитах формировали большое количество маленьких окон. Лучи солнца, проходя через янтарное стекло, приобретали золотистый цвет и создавали иллюзию пчелиного улья. Сами окошки герметично запаяны органическим стеклом, внутри которых Фрэнсис разместила милые безделушки.

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Оригинальное освещение с помощью необычных окон / Фото hagley

Полы были сделаны с наклоном к стенам. По периметру комнат проведены специальные желоба для отвода воды. Стены, пол и даже потолок покрыты водонепроницаемой смолой. Входные двери сделаны из полосок древесной коры, залитой специальной смолой, которая не позволяет впитывать влагу.

Всю мебель пришлось заменить на специально сконструированную из водонепроницаемых материалов. Чтобы не отказываться от своих любимых картин и зарисовок, изобретательница покрыла их водонепроницаемым пластиком. Однако ковровым покрытием пришлось пожертвовать.



Интерьер самоочищающегося дома / Фото hagley

Как дом самоочищался

Чтобы сделать генеральную уборку и не только, нужно всего лишь нажать кнопку. После этого вмонтированные в потолок каждой комнаты разбрызгиватели начинают крутиться и разбрызгивать воду. При этом моющие средства поступают прямо в трубы и распределяются по всей комнате.



Вращающиеся разбрызгиватели, вмонтированные в потолок / Фото hagley

Чтобы смыть грязь вместе с мыльным раствором, надо нажать другую кнопку, и чистая вода все вымоет. Вода стекает в камин, заодно вымывая из него золу в канализацию. Затем запускается сушка горячим воздухом.

Модернизация мебели и бытовой техники

Для стирки одежды Фрэнсис спроектировала особый шкаф, который также выполняет функцию огромной стиральной машинки с сушилкой. Внутри есть 3 отсека – в одном вещи стираются, в другом – сушатся, а в третий попадает уже чистая одежда. Там она и хранится.



Модель самоочищающейся посудомоечной машины / Фото hagley

Полки на кухне также имеют особую конструкцию, посуда моется и высыхает вместе с комнатой.

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Интерьер второго этажа модели / Фото hagley

Мусоропровод, который соединен с мусорным баком на улице, тоже сам себя освобождает и очищает.

Самоочищающийся дом Фрэнсис Гейб: смотрите видео milt ritter