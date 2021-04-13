Невероятное техасское ранчо сведено с известняковых стен и состоит из нескольких различных зданий. Резиденция отличается прекрасными интерьерами, каменными стенами и металлической крышей с черными оконными рамами.

Главную резиденцию и гостевой дом спроектировала архитектурная студия Furman+Keil Architects, она находится в городе Спайсвуд, штат Техас.

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Внешняя сторона дома – это замечательные известняковые стены, которые имеют свое продолжение внутри дома. В гостиной каменная стена окружает камин и предоставляет текстурный элемент в пространство комнаты.

Каменная красота / Фото Сontemporist

Гостиная и кухня отделены обеденной зоной. Кухня выделяется крашеными деревянными шкафами, отдельная зона бара расположена в коридоре.



Уютная гостиная / Фото Сontemporist

Спальные комнаты имеют сводчатый потолок, кровать, погруженную в стену, и окна в деревянных рамах.



Комфортная спальня / Фото Сontemporist

У главной спальни расположена проходная ванная комната, которая включает встроенную ванную и душевую кабину с большой нишей для стеллажей.

Спальня мечты / Фото Сontemporist

В состав ранчо входит также гостевой дом у бассейна. Здесь также применили известняк для наружных стен.

Пространство для долгих разговоров и отдыха / Фото Сontemporist

Внутри гостевого дома есть гостиная и кухня открытого плана, две спальни и ванные комнаты.

Шикарный бассейн / Фото Сontemporist

В состав ранчо входит также приют для собак, в честь которых названо ранчо.