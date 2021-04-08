Команді Akb Architects вдалося створити будинок, який заполонить навіть найсміливіші мрії. Дизайн дому та його розташування зроблять щасливою кожну мить в будинку.

Котедж "Метрік" розташований посеред анклаву сезонних будинків на набережній. Це одноповерхова дерев'яна резиденція, що розташована на озері Джозеф, біля Онтаріо.

Цікаво Рай у джунглях: фантастична резиденція, в якій не страшно опинитись в ізоляції

Дім створений для насолоди домашнім затишком та сімейною атмосферою.

Місце казкової краси / Фото Archdaily

Витончений дизайн та фантастичне розташування створюють у домі неймовірну атмосферу.

Вітальня мрії / Фото Archdaily

Резиденція складається з трьох частин. Тут є чотири спальні з ванними, велика кухня та вітальня.

Насолода спокоєм / Фото Archdaily

Дерев'яні матеріали гарантують насолоду простором, а від панорам на озеро неможливо відвести погляд.

Прокидатися щасливим / Фото Archdaily

Цей дім – чудове поєднання розташування та витонченого дизайну, що стало запорукою вражаючого результату.