Основным обрамлением дома является дерево, что прекрасно сочетается с металлическим сайдингом. Металлическая лестница с черными перилами ведут к входной двери дома. Невероятный проект принадлежит архитектурной фирме Atelier Marko Brajovic.

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Дом занимает небольшую площадь леса и прекрасно вписывается в волшебную местность.

Замечательный экстерьер уютного дома / Фото Сontemporist

Через вход жители сразу попадают в великолепную кухню. Вдоль окон есть длинная столешница, которая включает раковину и открытую полку. Под лестницей – еще одна столешница и небольшой холодильник.

Прекрасный дизайн / Фото Сontemporist

На нижнем уровне дома есть гостиная и столовая с диваном и гамаком для отдыха. Небольшой барный стол со стульями завершают пространство кухни. Деревянная лестница ведет на верхний уровень здания, где расположена невероятная спальня с панорманимим окнами.

Уютное пространство / Фото Сontemporist

На этом этаже также есть ванная комната с деревянным интерьером. Для удобства здесь разместили дополнительную душевую кабину и туалет.

Прекрасная хижина / Фото Сontemporist

На первом этаже есть две боковые террасы, а еще одна расположена наверху. Это замечательные и комфортные пространства для занятий спортом, обучения и медитации.