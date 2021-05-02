Изысканная вилла на побережье Коста-Рики является творением архитектурной студии Studio Saxe. Преимуществом дома должно было стать его расположение – живописные холмы с невероятным видом.

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Архитекторы решили основное внимание уделить основной гостиной, которая имеет выходы к бассейну и террасам, где можно наслаждаться пейзажами.

Сказочное место для дома / Фото Archdaily

Использование бетона в качестве основного материала стало примером долговечности в тропиках, что при этом не теряет открытости и связи с природой.

Райский отдых / Фото Archdaily

Архитекторы "утопили" дом в землю, создав иллюзию одноэтажного здания. На первом этаже расположены спальни и другие функциональные комнаты, а для второго этажа выделили роль для отличного проведения досуга.

Дом наполнен солнцем / Фото Archdaily

Владельцы остались довольны результатом, ведь получили уютный долговечный дом, который имеет великолепный дизайн и дарит возможность сполна насладиться жизнью.