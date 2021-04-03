Картофельные ряды Копенгагена: как рабочий район стал одним из самых дорогих
В самом центре Копенгагена, столицы Дании, есть тесно проложенные улицы с домами, разбитые между собой, словно ряды картошки на поле. Официально это – район Фаримагсгаде, но датчане называют его картофельным рядом.
Источник:Аmusing Рlanet
Интересно то, что когда-то на этом месте было поле, где и высаживали растение, от которого происходит название района. Картофельные ряды были построены в 1870 – 1880-х годах Ассоциацией рабочих зданий для обеспечения работников дешевыми и гигиеническими помещениями.
К теме Кирпичик к кирпичику: в Лондоне восстановили старинный паб, который снесли незаконно
Почему построили картофельные ряды
- В конце XIX века, когда индустриализация набрала обороты, люди начали массово переезжать в город.
- Стало трудно и, в конце концов, опасно для здоровья поселять больше людей в сырые боковые и задние дома на валах Копенгагена.
- Поэтому город решили расширить, возводя новые дома.
- Картофельные ряды стали одними из них. Там построили почти 500 новых зданий.
Картофельные Ряды в Копенгагене строили для рабочих / Фото filipjuhl
Картофельный район могли снести
Сначала каждый трехэтажный дом делили 2 – 3 семьи, причем каждая семья занимала один этаж. К середине ХХ века в картофельных рядах проживало в среднем 8 человек на жилье.
Каждый дом имеет 3 этажа / Фото Copenhagensecrets
С годами стандарты обслуживания домов становились все хуже и хуже, и к 1970-м годам город решил избавиться от них и построить автомагистраль через землю и над близлежащими озерами. Но жители отбились и совместно с местными властями полностью отремонтировали дома.
Город хотел снести картофельные ряды / Фото Kartoffelraekkerne
На месте Картофельных рядов хотели построить автостраду / Фото Kartoffelraekkerne
Жители с местными властями полностью отремонтировали дома / Фото Kartoffelraekkerne
Самый дорогой район Копенгагена
Несмотря на то, что он был построен как доступное жилье для рабочего класса, картофельный ряд сегодня является одним из самых дорогих и желанных районов Копенгагена. Ведь он расположен в центральном районе города, его улицы безопасны, а дома имеют идеальные размеры с достаточным количеством частного пространства.
Район насчитывает почти 500 домов / Фото Kartoffelraekkerne Картофельные ряды расположены в центральной части города / Фото Kartoffelraekkerne
Дома имеют идеальные размеры / Фото Kartoffelraekkerne
В районе картофельных рядов достаточно пространства / Фото Kartoffelraekkerne
Улицы района довольно безопасны / Фото Kartoffelraekkerne
Картофельные ряды сейчас являются одним из самых дорогих районов Копенгагена / Фото Matías
Поделиться новостью