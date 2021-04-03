В самом центре Копенгагена, столицы Дании, есть тесно проложенные улицы с домами, разбитые между собой, словно ряды картошки на поле. Официально это – район Фаримагсгаде, но датчане называют его картофельным рядом.

Интересно то, что когда-то на этом месте было поле, где и высаживали растение, от которого происходит название района. Картофельные ряды были построены в 1870 – 1880-х годах Ассоциацией рабочих зданий для обеспечения работников дешевыми и гигиеническими помещениями.

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Почему построили картофельные ряды

В конце XIX века, когда индустриализация набрала обороты, люди начали массово переезжать в город.

Стало трудно и, в конце концов, опасно для здоровья поселять больше людей в сырые боковые и задние дома на валах Копенгагена.

Поэтому город решили расширить, возводя новые дома.

Картофельные ряды стали одними из них. Там построили почти 500 новых зданий.



Картофельные Ряды в Копенгагене строили для рабочих / Фото filipjuhl

Картофельный район могли снести

Сначала каждый трехэтажный дом делили 2 – 3 семьи, причем каждая семья занимала один этаж. К середине ХХ века в картофельных рядах проживало в среднем 8 человек на жилье.



Каждый дом имеет 3 этажа / Фото Copenhagensecrets

С годами стандарты обслуживания домов становились все хуже и хуже, и к 1970-м годам город решил избавиться от них и построить автомагистраль через землю и над близлежащими озерами. Но жители отбились и совместно с местными властями полностью отремонтировали дома.



Город хотел снести картофельные ряды / Фото Kartoffelraekkerne



На месте Картофельных рядов хотели построить автостраду / Фото Kartoffelraekkerne



Жители с местными властями полностью отремонтировали дома / Фото Kartoffelraekkerne

Самый дорогой район Копенгагена

Несмотря на то, что он был построен как доступное жилье для рабочего класса, картофельный ряд сегодня является одним из самых дорогих и желанных районов Копенгагена. Ведь он расположен в центральном районе города, его улицы безопасны, а дома имеют идеальные размеры с достаточным количеством частного пространства.



Район насчитывает почти 500 домов / Фото Kartoffelraekkerne Картофельные ряды расположены в центральной части города / Фото Kartoffelraekkerne



Дома имеют идеальные размеры / Фото Kartoffelraekkerne



В районе картофельных рядов достаточно пространства / Фото Kartoffelraekkerne



Улицы района довольно безопасны / Фото Kartoffelraekkerne

Картофельные ряды сейчас являются одним из самых дорогих районов Копенгагена / Фото Matías