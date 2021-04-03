У самісінькому центрі Копенгагена, столиці Данії, є тісно прокладені вулиці з будинками, розбиті між собою, наче ряди картоплі на полі. Офіційно це – район Фарімагсгаде, але данці називають його Картопляним рядом.

Цікаво те, що колись на цьому місці було поле, де і висаджували рослину, від якої походить назва району. Картопляні ряди були побудовані в 1870 – 1880-х роках Асоціацією робітничих будівель для забезпечення працівників дешевими та гігієнічними приміщеннями.

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Чому побудували Картопляні ряди

Наприкінці ХІХ століття, коли індустріалізація набрала обертів, люди почали масово переїжджати в місто.

Стало важко та й, зрештою, небезпечно для здоров'я поселяти більше людей у ​​сирі бокові та задні будинки на валах Копенгагена.

Тож місто вирішили розширити, зводячи нові будинки.

Картопляні ряди стали одними з них. Там побудували майже 500 нових будівель.



Картопляні Ряди в Копенгагені будували для робітників / Фото filipjuhl

Картопляний район могли знести

Спочатку кожен триповерховий будинок ділили 2 – 3 сім’ї, причому кожна сім’я займала один поверх. До середини ХХ століття в Картопляних рядах проживало в середньому 8 людей на житло.



Кожен поверх має 3 поверхи / Фото Copenhagensecrets

З роками стандарти обслуговування будинків ставали все гіршими й гіршими, і до 1970-х років місто вирішило позбутися їх та побудувати автомагістраль через землю та над прилеглими озерами. Але жителі відбилися і спільно з місцевою владою повністю відремонтували будинки.

Місто хотіло знести Картопляні ряди / Фото Kartoffelraekkerne



На місці Картопляних рядів хотіли збудувати автостраду / Фото Kartoffelraekkerne



Мешканці з місцевою владою повністю відремонтували будинки / Фото Kartoffelraekkerne

Найдорожчий район Копенгагена

Попри те, що він був побудований як доступне житло для робітничого класу, Картопляний ряд сьогодні є одним з найдорожчих та найбільш жаданих районів Копенгагена. Адже він розташований у центральному районі міста, його вулиці безпечні, а будинки мають ідеальні розміри з достатньою кількістю приватного простору.



Район налічує майже 500 будинків / Фото Kartoffelraekkerne



Картопляні ряди розташовані в центральній частині міста / Фото Kartoffelraekkerne



Будинки мають ідеальні розміри / Фото Kartoffelraekkerne



У районі Картопляних рядів є достатньо простору / Фото Kartoffelraekkerne



Вулиці району досить безпечні / Фото Kartoffelraekkerne



Картопляні ряди зараз є одним з найдорожчим районом Копенгагена / Фото Matías