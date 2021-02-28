Киберспорт- это рынок, который развивается сверхвысокими темпами. В Канаде построят стадион, которому будет не стыдно принимать лучших игроков и команды мира.

Архитектурная студия Populous представила проект многоцелевой арены в Торонто. Стадион предназначен для проведения музыкальных концертов, спектаклей и соревнований по киберспорту.

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Стадион на 7 тысяч мест расположен на территории Канадской национальной выставки (CNE). Объект планируют завершить в 2025 году.

Дизайн арены поражает / Фото Dezeen

Арена, которая еще не получила своего названия, проектировалась с акцентом на содействие развитию киберспортивных событий.

Киберсоревнования – основная цель комплекса / Фото Dezeen

Populous спроектировал стадион таким образом, чтобы он мог принимать киберспортивные мероприятия наряду с более традиционными театрализованными мероприятиями и концертами. Это позволит залу быть в постоянном использовании.

Превращение в концертный зал / Фото Dezeen

Архитектура театра создает слияние старого и нового. Это место позволит переосмысливать возможности проведения различных мероприятий в Торонто.