Колизей будущего: в Торонто построят фантастическую арену для киберспорта
Киберспорт- это рынок, который развивается сверхвысокими темпами. В Канаде построят стадион, которому будет не стыдно принимать лучших игроков и команды мира.
Источник:Dezeen
Архитектурная студия Populous представила проект многоцелевой арены в Торонто. Стадион предназначен для проведения музыкальных концертов, спектаклей и соревнований по киберспорту.
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Стадион на 7 тысяч мест расположен на территории Канадской национальной выставки (CNE). Объект планируют завершить в 2025 году.
Дизайн арены поражает / Фото Dezeen
Арена, которая еще не получила своего названия, проектировалась с акцентом на содействие развитию киберспортивных событий.
Киберсоревнования – основная цель комплекса / Фото Dezeen
Populous спроектировал стадион таким образом, чтобы он мог принимать киберспортивные мероприятия наряду с более традиционными театрализованными мероприятиями и концертами. Это позволит залу быть в постоянном использовании.
Превращение в концертный зал / Фото Dezeen
Архитектура театра создает слияние старого и нового. Это место позволит переосмысливать возможности проведения различных мероприятий в Торонто.
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