Колыбель парка: как должен выглядеть Центр для посетителей

Парк Cradle Mountain, что в Австралии, принимает тысячи посетителей. Как архитекторы решили улучшить их опыт общения с администрацией – читайте в материале.

Новое здание в парке является проектом Cumulus Studio, который имеет цель не только улучшить опыт посетителей, но и поразить их абстрактным толкованием природы.

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Новый Центр для посетителей – это здание контрастов. Импозантный, но в то же время гармоничный дизайн гарантирует, что ни один посетитель не забудет этого здания.

Удивительный дизайн / Фото Archdaily

Проект имеет несколько скульптурный характер, ведь дизайнеры вдохновились пустыней. Здесь есть здание экскурсий и картографического знакомства с парком, база коммерческих услуг, стоянка для автобусов и транзитный центр.

Проект поражает не только видом, но и функциональностью / Фото Archdaily

Новое сооружение в австралийском парке – это яркая демонстрация нетривиального подхода к административным зданиям, что является необходимостью в современном мире.