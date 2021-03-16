В штате Квинсленд провели реконструкцию австралийской виллы у залива Моретон и оборудовали домашний офис в задней части дома.

Австралийский архитектор Анна О'Горман спроектировала реконструкцию гаража под помещение домашнего офиса. Гараж расположен в пристройке к виллы – именно такое расположение было главным фактором при проектировании помещения.

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С минимальным вмешательством архитектор создала современное пространство для размещения четырех-пяти членов команды, что также имеет потенциал для адаптации в спальню или игровую зону.

Реконструкция помещения / Фото Сontemporist

Стены блоков были окрашены в белый цвет, чтобы вдохновить пространство, а имеющаяся деревянная лавка была переделана в место наслаждения кофе и чаем. Также здесь возвели ванную комнату с высоким отверстием, откуда открывался вид на небо и дерево магнолии.

Вдохновленное пространство для работы / Фото Сontemporist

Белые столы с деревянными краями выстилают стены и оставляют открытую зону для встреч и сотрудничества. В студии также есть стеклянные двери с двойными навесами, которые выходят на внутренний дворик и задний двор для доступа и циркуляции бриза. Кухня выходит в сад, добавляя резиденции удобства на открытом воздухе.

Невероятные изменения в гараже / Фото Сontemporist

Возможность использовать кухню как бар и барбекю под открытым небом решила проблему ограниченного пространства для развлечений в основном помещении.