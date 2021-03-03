Для экономии времени, места и оптимизации рабочего времени все больше компаний отпускают работников на ремоут. Для плодотворной работы дома необходимо создать рабочее пространство, которое будет вдохновлять. Как это сделать – читайте в материале.

У работы дома есть как преимущества, так и недостатки. Чтобы избежать прокрастинации и оптимизировать рабочее время, необходимо создать место, которое будет вдохновлять на производительный труд.

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Эксклюзивная рабочая зона

Работа на диване или за кухонным столом в гостиной может быть комфортной, но в такой домашней обстановке может возникнуть не тот рабочий настрой.

Рабочее место – замечательное пространство / Фото Pinterest

Создание отдельной рабочей зоны способствует повышению производительности и вдохновляет.

Растения для кислорода и комфорта

Добавление растений к рабочей зоне очень помогает домашнему офису.

Зелень как украшение / Фото Pinterest

Благодаря зелени проще проводить долгие часы в рабочей зоне, ведь она положительно влияет на настроение и производительность.

Искусство вдохновляет

К домашнему рабочему офису стоит добавить немного шика: украсить свой стол рисунками, постерами или маленькими фигурками.

Искусство для вдохновения / Фото Pinterest

Также прекрасным дополнением станет любимая мотивационная цитата или шедевр, нарисованный ребенком.

Hygge как залог уюта

Hygge – датский термин, который выражает уют в доме. Никогда не бывает лишним добавить немного уюта и комфорта. Это можно сделать с помощью ароматических свечей или подушечек. Однако с комфортом важно не переборщить, рабочее место должно быть предназначено для работы, а не для полуденного сна.

Hygge-пространство / Фото Pinterest

Отделение домашнего офиса

Не каждая жилая площадь предусматривает отдельный кабинет, поэтому можно использовать любой свободный уголок в доме. Домашний офис стоит отделить другой краской для стен или красивыми обоями.

Колористика для офиса / Фото Pinterest

Для облегчения перехода на рабочую волну можно использовать зонирование из ширмы или полок.

Дневной свет

Рабочую зону следует разместить в как можно более светлом месте – естественный дневной свет делает маленькие места просторнее.

Солнечный свет как залог хорошего настроения / Фото Pinterest

Солнечные лучи из окна отпугивают сонливость и помогают сосредоточиться.

Организация рабочей зоны

Грамотная и совершенная организация пространства вдохновляет на порядок и дисциплину. Рабочий стол должен быть упорядоченным и чистым, лишенным лишних деталей.

Организация пространства / Фото Pinterest

Оптимально размещенный и оборудованный домашний офис – гарантия комфортного и вдохновенного труда.