Комфортный дом в простых вещах: инструкция по уюту в доме – советы и фото
Счастье заключается в простых вещах – этот рецепт работает как в жизни, так и в декоре. В условиях серой, прохладной погоды, которая все еще не отступает, нужно окунуться в атмосферу уюта и тепла. Подборка полезных советов, как это организовать в доме – подробнее в материале.
Источник:Moodnekodu
Именно мелочи делают дом и жизненное пространство вдохновенными местом для отдыха, проведения досуга или продуктивной работы. Уникальные детали декора, которые можно использовать как в собственном доме, так и в арендованной недвижимости, придадут выбранному пространству особого характера.
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Цветы и зелень
Интерьер помещения не нужно разбивать тяжелыми деталями, уютную атмосферу может создать небольшая ваза или цветочный горшок с растением, поставленной на пол.
Растения добавляют красок и свежести / Фото Moodnekodu
Такие простые детали могут внести немного свежести в помещение, чего особенно не хватает в холодное время.
Уголок для досуга
Уюта можно добавить с помощью уголка для чтения или рукоделия. Удобное кресло и специальное освещение сделают особенным любое пространство.
Пространство для отдыха / Фото Рinterest
При наличии большого подоконника можно убрать с него все лишнее и обустроить себе гнездышко.
Постельные принадлежности
Вложите средства в постельное белье и одеяла и сделайте кровать удобным и уютным местом.
Спальня должна стать местом наибольшего комфорта / Фото Рinterest
Добавьте слои с цветами и фактурами, используя различные покрывала. Веселая спальня моментально становится приятным и особым местом. В спальне также особое внимание следует уделить тумбочкам и изголовью – эти детали могут иметь большое влияние на общий дизайн помещения.
Краски в кухне
Не бойтесь добавить цвета в кухню. Это могут быть яркие полотенца, подушки на стульях или винтажные салфетки.
Шик в кухне / Фото Рinterest
Также можно обустроить свою кухню различными стульями с блошиного рынка – это тренд в дизайне, а также экологическое решение, которое дает старым вещам новую жизнь.
Освещение
Освещение очень важно в любой комнате. Нужно создать уютную и волшебную среду, чтобы ни одна комната не была слишком затемненной.
Хьюге-уют / Фото Рinterest
Для уюта и комфорта глаз нужно выбирать мягкое теплое освещение. Также в интерьер можно добавить романтические гирлянды, свечи, а если есть место и возможность, то и электрический камин.
Пол
Чрезмерно пустые поверхности пола имеют стерильный и тусклый эффект. Декорируйте это пространство удобным и мягким ковром.
Красивый ковер станет приманкой в любом интерьере / Фото Рinterest
На пустые стены можно добавить фотографии, плакаты или произведения искусства, или же нарисуйте себя и откройте новое увлечение.
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