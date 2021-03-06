Счастье заключается в простых вещах – этот рецепт работает как в жизни, так и в декоре. В условиях серой, прохладной погоды, которая все еще не отступает, нужно окунуться в атмосферу уюта и тепла. Подборка полезных советов, как это организовать в доме – подробнее в материале.

Именно мелочи делают дом и жизненное пространство вдохновенными местом для отдыха, проведения досуга или продуктивной работы. Уникальные детали декора, которые можно использовать как в собственном доме, так и в арендованной недвижимости, придадут выбранному пространству особого характера.

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Цветы и зелень

Интерьер помещения не нужно разбивать тяжелыми деталями, уютную атмосферу может создать небольшая ваза или цветочный горшок с растением, поставленной на пол.

Растения добавляют красок и свежести / Фото Moodnekodu

Такие простые детали могут внести немного свежести в помещение, чего особенно не хватает в холодное время.

Уголок для досуга

Уюта можно добавить с помощью уголка для чтения или рукоделия. Удобное кресло и специальное освещение сделают особенным любое пространство.

Пространство для отдыха / Фото Рinterest

При наличии большого подоконника можно убрать с него все лишнее и обустроить себе гнездышко.

Постельные принадлежности

Вложите средства в постельное белье и одеяла и сделайте кровать удобным и уютным местом.



Спальня должна стать местом наибольшего комфорта / Фото Рinterest

Добавьте слои с цветами и фактурами, используя различные покрывала. Веселая спальня моментально становится приятным и особым местом. В спальне также особое внимание следует уделить тумбочкам и изголовью – эти детали могут иметь большое влияние на общий дизайн помещения.

Краски в кухне

Не бойтесь добавить цвета в кухню. Это могут быть яркие полотенца, подушки на стульях или винтажные салфетки.

Шик в кухне / Фото Рinterest

Также можно обустроить свою кухню различными стульями с блошиного рынка – это тренд в дизайне, а также экологическое решение, которое дает старым вещам новую жизнь.

Освещение

Освещение очень важно в любой комнате. Нужно создать уютную и волшебную среду, чтобы ни одна комната не была слишком затемненной.

Хьюге-уют / Фото Рinterest

Для уюта и комфорта глаз нужно выбирать мягкое теплое освещение. Также в интерьер можно добавить романтические гирлянды, свечи, а если есть место и возможность, то и электрический камин.

Пол

Чрезмерно пустые поверхности пола имеют стерильный и тусклый эффект. Декорируйте это пространство удобным и мягким ковром.

Красивый ковер станет приманкой в любом интерьере / Фото Рinterest

На пустые стены можно добавить фотографии, плакаты или произведения искусства, или же нарисуйте себя и откройте новое увлечение.