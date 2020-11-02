10 масштабных проектов, около 1000 покупателей, восстановление парка и дороги – лишь верхушка айсберга той работы, которые успела сделать девелоперская компания LEV Development за первые 5 лет на украинском рынке. Ко дню рождения компания дарит 5% скидок на все квартиры для потенциальных покупателей, а в материале читайте больше о философии и конкретных результатах работы LEV Development.

Компания начала работу осенью 2015 года и с тех пор успела ввести в эксплуатацию 4 жилых комплекса, сообщает Дом 24.

Больше о компании: LEV Development: Мы создаем комфорт на всех уровнях

По словам одного из соучредителей компании Александра Островского, суть работы компании LEV Development заключается в том, чтобы не просто построить, а наполнить смыслом, создать структуру, которая будет отвечать всем требованиям современного человека, в полной мере удовлетворять его потребности.



Соучредители компании LEV Development Александр Островский и Василий Левицкий / Фото LEV Development

Люди хотят жить в красивых и безопасных домах, ходить по комфортным дорогам и тротуарам, заходить в классные магазины или останавливаться в отелях с отличным сервисом. Создание комфорта – вот суть нашей работы,

– рассказывает Александр Островский.

Почему именно LEV Development

Life – это жизнь, Energy – энергия, и Victory – победа. В то же время его можно прочитать как лев, а лев, это Львов. В компании верят, что жизнь и энергия ведут к победе, в том числе над собой, победе в том секторе, где работает команда специалистов.



ЖК OBRIY – один из первых реализованных проектов компании / Фото Lev Development

Компании LEV Development, на самом деле, есть чем гордиться, ведь за такой короткий срок удалось:

4 жилых комплекса ввести в эксплуатацию,

Около 1000 человек сделать счастливыми владельцами квартир;

Создать Малоголосковский парк и восстановить дорогу, соединяющую улицы Малоголосковскую и Тоннельную в городе Львов;



Комфорт на всех уровнях – один из принципов компании / Фото LEV Development

Введя в эксплуатацию в 2019 году два комплекса, мы запустили сервисную организацию. Следующий этап – мы хотим показать тот идеальный сервис, который может получить человек проживая в наших объектах,

– рассказали в LEV Development.

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ЖК OBRIY и восстановленный парк рядом – еще один успешный кейс компании / Фото LEV Development

В честь дня рождения компании, всем клиентам предоставляется 5% скидки на все квартиры от LEV Development.

Детали на сайте компании и по телефону: +38 097 202 22 00

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