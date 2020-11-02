10 масштабних проєктів, близько 1000 покупців, відновлення парку та дороги – лише верхівка айсбергу тієї роботи, які встигла зробити девелоперська компанія LEV Development за перші 5 років на українському ринку. До дня народження компанія дарує 5% знижок на усі квартири для потенційних покупців, а в матеріалі читайте більше про філософію та конкретні результати роботи LEV Development.

Компанія розпочала роботу восени 2015 року та з того часу встигла ввести в експлуатацію 4 житлові комплекси, повідомляє Дім 24.

Більше про компанію: LEV Development: Ми створюємо комфорт на всіх рівнях

За словами одного із співзасновників компанії Олександра Островського, суть роботи компанії LEV Development полягає у тому, щоб не просто збудувати, а наповнити змістом, створити нерухомість, що відповідатиме усім вимогам сучасної людини, повною мірою задовольнятиме її потреби.



Співзасновники компанії LEV Development Олександр Островський та Василь Левицький / Фото LEV Development

Люди хочуть жити у красивих та безпечних будинках, ходити комфортними дорогами та тротуарами, заходити у класні магазини або зупинятись у готелях з чудовим сервісом. Створення комфорту – ось суть нашої роботи,

– розповідає Олександр Островський.

Чому саме LEV Development

Life – це життя, Energy – енергія, та Victory – перемога. Водночас його можна прочитати як лев, а лев, це Львів. У компанії вірять, що життя та енергія ведуть до перемоги, у тому числі над собою, перемоги у тому секторі, де працює команда спеціалістів.



ЖК OBRIY – один з перших реалізованих проєктів компанії / Фото Lev Development

Компанія LEV Development насправді має чим пишатись, адже за такий короткий термін вдалось:

4 житлових комплекси ввести в експлуатацію,

Близько 1000 людей зробити щасливими власниками квартир;

Створити Малоголосківський парк та відновити дорогу, що сполучає вулиці Малоголосківську та Тунельну у місті Львів;



Комфорт на усіх рівнях – один з принципів компанії / Фото LEV Development

Увівши в експлуатацію у 2019 році два комплекси, ми запустили сервісну організацію. Наступний етап – ми хочемо показати той ідеальний сервіс, що може отримати людина проживаючи в наших об'єктах,

– розповіли у LEV Development.

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ЖК OBRIY та відновлений парк поряд – один з успішних кейсів компанії – Фото LEV Development

В честь дня народження компанії, усім клієнтам надається 5% знижки на усі квартири від LEV Development.

Деталі на сайті компанії та за номером телефону: +38 097 202 22 00

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