В Моколе спроектировали виллу с уникальными закрытым фасадом для максимальной приватности и защиты от посторонних глаз.

Архитектурная студия Orense Arquitectos создала виллу с непрозрачными бетонными стенами и деревянными решетками. Семейный дом огражден всеми доступными способами.

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Вилла расположена на острове в Гуаякиле. Она спроектирована таким образом, чтобы можно было чувствовать себя спокойно и отдельно от мира.

Атмосфера, похожая на пещеру / Фото Dezeen

Дом в Моколе имеет бетонный и тиковый фасад. Резиденция площадью 460 квадратных метров имеет цель обеспечить приватность и облегчить напряжение в повседневной жизни.



Замечательное сочетание белизны и зелени / Фото Dezeen

П-образный двухэтажный дом расположен на плоском прямоугольном участке. Фасады состоят из открытого бетона, белой лепнины и древесины тикового дерева в теплых тонах. На стенах, выходящих на улицу, не хватает окон, что предоставляет жилью качества, направленного внутрь.

С балкона открывается вид на внутренний дворик / Фото Dezeen

Въездная возвышенность, которая смотрит на север, образована двумя слоями. Внешняя часть имеет высокую бетонную стену, которая защищает пустоту позади. Эта открытая территория вмещает двойной внутренний дворик и балкон верхнего уровня.

Двойной фасад поглощает вас и достигает своей защитной функции, блокируя прямой солнечный свет и внешние факторы.