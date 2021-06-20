Студия Avoid Obvious Architects создала невероятный проект, который позволяет горожанам собственноручно выращивать зелень и почувствовать природу на ощупь.

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K-farm – это вызов городскому садоводству, который превращает фермерство на STEM образование для всех людей.

Замечательный проект городского садоводства/ Фото Archdaily

Здесь есть три возможности выращивания растений: органика, гидропоника и аквапоника

Приобщиться к уходу за растениями может каждый / Фото Archdaily

Сейчас K-farm является лишь экспериментом для изучения влияния садоводства на общество, который впоследствии планируют расширить на всю Азию.

Замечательное пространство для отдыха / Фото Archdaily

K-farm – это не только возможность выращивать зелень самостоятельно, но и место вдохновения и отдыха. Руководители проекта надеются, что в ближайшее время тренд будет получать новые проявления, и каждый горожанин будет пытаться делать городское пространство более совершенным и зеленым.

Социальное взаимодействие вокруг растений / Фото Archdaily