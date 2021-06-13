По мнению команды РМА, жилье в городе должно предлагать жителям не только "коробку" для сна.

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Архитекторы решили создать небольшое пространство, в котором каждый может заняться теми активностями, которые ему по душе.

Зеленая зона – одна из изюминок этого места / Фото Archdaily

Комплекс имеет площадь всего 150 квадратных метров, но предлагает посетителям много возможностей.

Жители окрестных домов получили замечательное пространство / Фото Archdaily

Здесь можно почитать, пообщаться, поиграть в пинг-понг, поработать с командой или просто отдохнуть и окунуться в собственные размышления.

Общение – главная цель пространства / Фото Archdaily

Социальное взаимодействие – важный элемент успешного общества, поэтому архитекторы РМА призывают не пренебрегать этим аспектом при возведении новых жилых комплексов.