По мнению команды РМА, жилье в городе должно предлагать жителям не только "коробку" для сна.
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Архитекторы решили создать небольшое пространство, в котором каждый может заняться теми активностями, которые ему по душе.
Зеленая зона – одна из изюминок этого места / Фото Archdaily
Комплекс имеет площадь всего 150 квадратных метров, но предлагает посетителям много возможностей.
Жители окрестных домов получили замечательное пространство / Фото Archdaily
Здесь можно почитать, пообщаться, поиграть в пинг-понг, поработать с командой или просто отдохнуть и окунуться в собственные размышления.
Общение – главная цель пространства / Фото Archdaily
Социальное взаимодействие – важный элемент успешного общества, поэтому архитекторы РМА призывают не пренебрегать этим аспектом при возведении новых жилых комплексов.