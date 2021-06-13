На думку команди РМА, житло в місті має пропонувати мешканцям не лише "коробку" для сну.
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Архітектори вирішили створити невеликий простір, в якому кожен може зайнятися тими активностями, які йому до вподоби.
Зелена зона – одна з родзинок цього місця / Фото Archdaily
Комплекс має площу лише 150 квадратних метрів, але пропонує відвідувачам багато можливостей.
Мешканці навколишніх будинків отримали чудовий простір / Фото Archdaily
Тут можна почитати, поспілкуватися, пограти у пінг-понг, попрацювати з командою чи просто відпочити та поринути у власні роздуми.
Спілкування – головна мета простору / Фото Archdaily
Соціальна взаємодія – важливий елемент успішного суспільства, тому архітектори РМА закликають не нехтувати цим аспектом при зведенні нових житлових комплексів.