Проектом замечательной виллы, которая должна соединить традиции и современность, занималась студия Taller Mexicano de Arquitectura.

Интересно Простота формы: уютный минимализм в Польше

Вилла Casa Bugambilias расположена на земельном участке площадью 300 квадратных метров в тихом районе Мериды.

Вилла сразу привлекает внимание / Фото Archdaily

Владельцы сначала сделали упор на приватности и построили забор. Поэтому они хотели получить дом, который своим видом примет все внимание на себя.

Цвет придает интерьеру традиционной мексиканской изысканности / Фото Archdaily

Архитекторы решили сыграть на контрасте. Первый уровень дома перекликается с бетонным забором, в то время как верхний уровень стал его полной противоположностью благодаря удачному цвету и дизайну.

Зона релакса у бассейна / Фото Archdaily

Эта вилла – прекрасный пример мексиканского дома и удачной работы архитекторов.