Проектом замечательной виллы, которая должна соединить традиции и современность, занималась студия Taller Mexicano de Arquitectura.
Интересно Простота формы: уютный минимализм в Польше
Вилла Casa Bugambilias расположена на земельном участке площадью 300 квадратных метров в тихом районе Мериды.
Вилла сразу привлекает внимание / Фото Archdaily
Владельцы сначала сделали упор на приватности и построили забор. Поэтому они хотели получить дом, который своим видом примет все внимание на себя.
Цвет придает интерьеру традиционной мексиканской изысканности / Фото Archdaily
Архитекторы решили сыграть на контрасте. Первый уровень дома перекликается с бетонным забором, в то время как верхний уровень стал его полной противоположностью благодаря удачному цвету и дизайну.
Зона релакса у бассейна / Фото Archdaily
Эта вилла – прекрасный пример мексиканского дома и удачной работы архитекторов.