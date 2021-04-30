Проєктом чудової вілли, яка мала поєднати традиції та сучасність, займалася студія Taller Mexicano de Arquitectura.

Цікаво Простота форми: затишний мінімалізм у Польщі

Вілла Casa Bugambilias розташована на земельній ділянці площею 300 квадратних метрів у затишному районі Мериди.

Вілла одразу привертає увагу / Фото Archdaily

Власники спершу зробили наголос на приватності та побудували паркан. Тому вони хотіли отримати будинок, який своїм виглядом перебере всю увагу на себе.

Колір додає інтер'єру традиційної мексиканської вишуканості / Фото Archdaily

Архітектори вирішили зіграти на контрасті. Перший рівень будинку перегукується з бетонним парканом, в той час як верхній рівень став його повною протилежністю завдяки вдалому кольору та дизайну.

Зона релаксу біля басейну / Фото Archdaily

Ця вілла – чудовий приклад мексиканського дому та вдалої роботи архітекторів.