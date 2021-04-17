В Эстонии молодая пара приобрела заброшенное фермерское угодье и превратила его в уютный семейный уголок. Одним из этапов реставрации их владений стал гостевой дом, который они построили всего за 300 рабочих часов.

Фермерский комплекс очаровывает каменными фасадами, столетней кладовой и такой же старинной конюшней. Когда были завершены все работы по восстановлению главного здания, возникла идея, что на пустой площади можно построить еще один дом из деревянного каркаса.

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Здание завершили за ограниченное время и минимальный бюджет. Строительством занимался владелец угодий Леонхард Ярвис и его жена Хелен. В сооружены нового жилья участвовали даже их дети.

Красивый дом / Фото Moodne Kodu

Главный замысел заключался в том, что жилая площадь дома не должна превышать 20 квадратных метров. На площади сооружения необходимо было разместить спальню, гостиную, кухню, а также душевую и туалет со стиральной машиной и бойлером.



Процесс строительства / Фото Moodne Kodu

Дом построен в два этажа. Общие зоны расположили на первом этаже, а спальню – на втором. Несмотря на ограниченное пространство дома в спальне удалось разместить широкую и комфортную гостевую кровать.

Замечательный замысел / Фото Moodne Kodu

Дом может разместить пять человек, поэтому в пространство добавили комфортные детали. На кухне разместили выдвижные ящики, функциональный шкаф, индукционную плиту с двумя конфорками и духовку.

Общая стоимость строительства составила около 9-12 тысяч евро.