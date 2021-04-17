В Естонії молода пара придбала занедбане фермерське угіддя і перетворила його на затишний сімейний куточок. Одним з етапів реставрації їх володінь став гостьовий будинок, який вони звели всього за 300 робочих годин.

Фермерський комплекс зачаровує кам'яними фасадами, столітньою коморою та такою ж старовинною стайнею. Коли були завершені всі роботи по відбудові головного будинку, виникла ідея, що на порожній площі можна звести ще один дім із дерев'яного каркасу.

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Будівлю завершили за обмежений час та мінімальний бюджет. Будівництвом займався власник угідь Леонхард Ярвіс та його дружина Гелен. У споруджені нового житла брали участь навіть їхні діти.

Красивий дім / Фото Moodne Kodu

Головний задум полягав у тому, що житлова площа будинку не повинна перевищувати 20 квадратних метрів. На площі споруди необхідно було розмістити спальню, вітальню, кухню, а також душову і туалет з пральною машиною та бойлером.



Процес будівництва / Фото Moodne Kodu

Будинок зведений на два поверхи. Загальні зони розташували на першому поверсі, а спальню – на другому. Попри обмежений простір дому у спальні вдалося розмістити широке та комфортне гостьове ліжко.

Чудовий задум / Фото Moodne Kodu

Будинок може розмістити п'ять осіб, тому у простір додали комфортні деталі. На кухні розмістили висувні ящики, функціональну шафу, індукційну плиту з двома конфорками та духовку.

Загальна вартість будівництва склала близько 9-12 тисяч євро.