В университете Таммасат, что в столице Таиланда, устроили огромную кровельную ферму, которая способна в год выращивать около 20 тонн пищи. Просто на крыше здания в Бангкоке выращивают более 40 съедобных видов сельскохозяйственных культур, среди которых рис, различные корнеплоды, фруктовые деревья и травы. Больше о крупнейшей в мире кровельной ферме – читайте в материале.

Общая площадь этой фермы составляет более 2200 квадратных метров, сообщает Inhabitat.

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По словам разработчиков, ферму создали в ответ на быструю урбанизацию города и изменения климата, которые приводят к уменьшению урожайности.



Университет Таммасат является одним из старейших в Таиланде / Фото Inhabitat

Органическое сельское хозяйство в городах, возобновляемые источники энергии и прекрасное озеленение объединяются на кровельной ферме университета Таммасат,

– рассказывают разработчики.



Проект будет выполнять несколько функций одновременно / Фото Inhabitat

Интересно, что ферма оборудована солнечными панелями, которые производят до 500 тысяч Ватт в час, и системой сбора дождевой воды для орошения почвы.



Пространство будет многоуровневым / Фото Inhabitat

Каскадные террасы сделаны просто на крыше, где есть возможность не только организовать различные посевные площади, но также спроектированы так, чтобы поглощать, фильтровать и замедлять сток дождевой воды в 20 раз эффективнее, чем обычные бетонные крыши. Собранная вода собирается в четырех водоемах, способных вместить более 11 миллионов литров воды.



Часто студенты сами изъявляют желание работать на крыше / Фото Inhabitat

По расчетам разработчиков проекта, в год ферма способна вырастить около 20 тонн органической пищи. На крыше оборудованы места для лекций и отдыха студентов.



Эта кровельная ферма стала крупнейшей в Азии / Фото Inhabitat

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Столовая в университетском городке также собирает пищевые отходы и использует их для компоста на городской ферме.