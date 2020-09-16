В університеті Таммасат, що в столиці Таїланду облаштували величезну дахову ферму, яка здатна на рік вирощувати близько 20 тонн їжі. Просто на даху будівлі у Бангкоку вирощують понад 40 їстівних видів сільськогосподарських культур, серед яких рис, різні коренеплоди, фруктові дерева та трави. Більше про найбільше у світі дахову ферму – читайте в матеріалі.

Загальна площа цієї ферми становить понад 2200 метрів квадратних, повідомляє Inhabitat.

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За словами розробників, ферму створили у відповідь на швидку урбанізацію міста та зміни клімату, які призводять до зменшення врожайності.



Університет Таммасат є одним з найстаріших в Таїланді / Фото Inhabitat

Органічне сільське господарство у містах, відновлювані джерела енергії та прекрасне озеленення об'єднуються на даховій фермі університету Таммасат,

– розповідають розробники.



Проєкт виконуватиме кілька функцій одночасно / Фото Inhabitat

Цікаво, що ферма обладнана сонячними панелями, які виробляють до 500 тисяч Ватт на годину, та системою збору дощової води для зрошення грунту.



Простір буде багаторівневим / Фото Inhabitat

Каскадні тераси зроблені просто на даху, де є змога не лише організувати різні посівні площі, але також спроєктовані так, щоб поглинати, фільтрувати та уповільнювати стік дощової води в 20 разів ефективніше, ніж звичайні бетонні дахи. Зібрана вода збирається в чотирьох водоймах, здатних вмістити понад 11 мільйонів літрів води.



Часто студенти самі виявляють бажання працювати на даху / Фото Inhabitat

За розрахунками розробників проєкту, на рік ферма здатна виростити близько 20 тонн органічної їжі. На даху облаштовані місця для лекцій та відпочинку студентів.



Ця дахова ферма стала найбільшою в Азії / Фото Inhabitat

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Їдальня в університетському містечку також збирає харчові відходи та використовує їх для компосту на міській фермі.