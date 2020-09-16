Найбільша у світі дахова ферма: в університеті Таїланду вирощують 20 тонн їжі на рік – фото
В університеті Таммасат, що в столиці Таїланду облаштували величезну дахову ферму, яка здатна на рік вирощувати близько 20 тонн їжі. Просто на даху будівлі у Бангкоку вирощують понад 40 їстівних видів сільськогосподарських культур, серед яких рис, різні коренеплоди, фруктові дерева та трави. Більше про найбільше у світі дахову ферму – читайте в матеріалі.
Загальна площа цієї ферми становить понад 2200 метрів квадратних, повідомляє Inhabitat.
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За словами розробників, ферму створили у відповідь на швидку урбанізацію міста та зміни клімату, які призводять до зменшення врожайності.
Університет Таммасат є одним з найстаріших в Таїланді / Фото Inhabitat
Органічне сільське господарство у містах, відновлювані джерела енергії та прекрасне озеленення об'єднуються на даховій фермі університету Таммасат,
– розповідають розробники.
Проєкт виконуватиме кілька функцій одночасно / Фото Inhabitat
Цікаво, що ферма обладнана сонячними панелями, які виробляють до 500 тисяч Ватт на годину, та системою збору дощової води для зрошення грунту.
Простір буде багаторівневим / Фото Inhabitat
Каскадні тераси зроблені просто на даху, де є змога не лише організувати різні посівні площі, але також спроєктовані так, щоб поглинати, фільтрувати та уповільнювати стік дощової води в 20 разів ефективніше, ніж звичайні бетонні дахи. Зібрана вода збирається в чотирьох водоймах, здатних вмістити понад 11 мільйонів літрів води.
Часто студенти самі виявляють бажання працювати на даху / Фото Inhabitat
За розрахунками розробників проєкту, на рік ферма здатна виростити близько 20 тонн органічної їжі. На даху облаштовані місця для лекцій та відпочинку студентів.
Ця дахова ферма стала найбільшою в Азії / Фото Inhabitat
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Їдальня в університетському містечку також збирає харчові відходи та використовує їх для компосту на міській фермі.