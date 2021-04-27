Американский архитектурный офис Studio Gang и фирма ландшафтной архитектуры SCAPE опубликовали фотографии музея в Арканзасе, чтобы подогреть ожидания открытия комплекса, которое состоится в мае 2022 года.

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Сооружение может похвастаться большой площадью – более 12 тысяч квадратных метров. Кроме этого, музей окружен 11 гектарами ландшафтного общественного парка.

Удивительная крыша / Фото Dezeen

Фасетированная крыша выполнена из тонкого бетона. Она охватывает ряд криволинейных павильонов.

Активная работа над будущим музея / Фото Dezeen

Арканзасский центр искусств, который построили еще в 1937 году, пережил многие трансформации. Основатель SCAPE и Studio Gang Жанна Ганг получила задание придать зданию окончательного вида с расчетом на последующие десятилетия.

Взгляд сверху / Фото Dezeen

Стоимость редизайна здания составляет 142 миллиона долларов. Архитекторы обещают, что обновленные галереи и корпус музея станут приманкой для тысяч посетителей.