Американський архітектурний офіс Studio Gang та фірма ландшафтної архітектури SCAPE опублікували фотографії музею в Арканзасі, щоб підігріти очікування відкриття комплексу, яке відбудеться в травні 2022 року.
Цікаво Політичний ринок нерухомості: як виглядає дім, який британський прем'єр Джонсон здає в оренду
Споруда може похизуватися великою площею – понад 12 тисяч квадратних метрів. Окрім цього, музей оточений 11 гектарами ландшафтного громадського парку.
Дивовижний дах / Фото Dezeen
Фасетований дах виконаний з тонкого бетону. Він охоплює низку криволінійних павільйонів.
Активна робота над майбутнім музею / Фото Dezeen
Арканзаський центр мистецтв, який збудували ще у 1937 році, зазнавав багатьох трансформацій. Засновник SCAPE та Studio Gang Жанна Ганг отримала завдання надати будівлі остаточного вигляду з розрахунком на наступні десятиліття.
Погляд згори / Фото Dezeen
Вартість редизайну будівлі становить 142 мільйони доларів. Архітектори обіцяють, що оновлені галереї та корпус музею стануть принадою для тисяч відвідувачів.