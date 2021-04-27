Американський архітектурний офіс Studio Gang та фірма ландшафтної архітектури SCAPE опублікували фотографії музею в Арканзасі, щоб підігріти очікування відкриття комплексу, яке відбудеться в травні 2022 року.

Цікаво Політичний ринок нерухомості: як виглядає дім, який британський прем'єр Джонсон здає в оренду

Споруда може похизуватися великою площею – понад 12 тисяч квадратних метрів. Окрім цього, музей оточений 11 гектарами ландшафтного громадського парку.

Дивовижний дах / Фото Dezeen

Фасетований дах виконаний з тонкого бетону. Він охоплює низку криволінійних павільйонів.

Активна робота над майбутнім музею / Фото Dezeen

Арканзаський центр мистецтв, який збудували ще у 1937 році, зазнавав багатьох трансформацій. Засновник SCAPE та Studio Gang Жанна Ганг отримала завдання надати будівлі остаточного вигляду з розрахунком на наступні десятиліття.

Погляд згори / Фото Dezeen

Вартість редизайну будівлі становить 142 мільйони доларів. Архітектори обіцяють, що оновлені галереї та корпус музею стануть принадою для тисяч відвідувачів.