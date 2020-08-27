Испанская дизайнерская студия ON-A представила проект создания нового парка в Барселоне. Речь идет о прилегающей территории к домашнему стадиону футбольного клуба "Барселона", интересно, что сам "Камп Ноу" тоже претерпевает серьезные изменения. Больше о возможном проекте – читайте в материале.

По проекту 26-гектарный парк поднимается прямо на крышу 99-тысячной арены, сообщает Dezeen.

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Названный в честь стадиона парк "Nou Camp" охватит паркинги, клубные магазины, спортивные площадки, тренировочные поля и другие помещения на участке. Впрочем, большинство сооружений сохранят, но функционировать они будут под парком.



Зеленая зона станет единственным парком на несколько близлежащих районов города / Фото Dezeen

Основная цель дизайнеров – создать больше зеленых зон в Барселоне. По данным студии, на огороженной территории, где находятся здания ФК "Барселона", пока есть только восемь процентов зеленой площади, 42% площади занимают здания, а спортивные площадки аж 50% площади.



Клубный магазин и дальше будет работать, но также получит зеленую крышу / Фото Dezeen

По проекту, на стадионе поставят крышу, которую покроют зеленью. Оставить планируют лишь небольшое отверстие над газоном арены.

В городе Барселона, нашем родном городе, мало места, где можно обустроить общественный парк,

– пояснили в студии.



В парке создадут также два водоема / Фото Dezeen

Также здесь планируют обустроить два озера, которые будут собирать дождевую воду. Собранный ресурс будут использовать для полива газона.



Общий план парка / Фото Dezeen

Теперь проект должен пройти согласование у городских властей и руководства "Барселоны". Последние ранее планировали провести реконструкцию стадиона.

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Смотрите видеопрезентацию проекта: