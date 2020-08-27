Іспанська дизайнерська студія ON-A представила проєкт створення нового парку в Барселоні. Йдеться про прилеглу територію до домашнього стадіону футбольного клубу "Барселона", цікаво, що сам "Камп Ноу" теж зазнає серйозних змін. Більше про можливий проєкт – читайте в матеріалі.

За проєктом, 26-гектарний парк підіймається просто на дах 99-тисячної арени, повідомляє Dezeen.

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Названий на честь стадіону парк "Nou Camp" охопить паркінги, клубні магазини, спортивні майданчики, тренувальні поля та інші приміщення на ділянці. Втім, більшість споруд збережуть, але функціонуватимуть вони під парком.



Зелена зона стане єдиним парком на кілька прилеглих районів міста / Фото Dezeen

Основна мета дизайнерів – створити більше зелених зон в Барселоні. За даними студії, на огородженій території, де містяться приміщення ФК "Барселона", наразі є лише вісім відсотків зеленої площі, 42% площі займають будівлі, а спортивні майданчики аж 50% площі.



Клубний магазин і далі працюватиме, але також отримає зелений дах / Фото Dezeen

За проєктом, на стадіоні поставлять дах, який покриють зеленню. Залишити планують лише невеликий отвір над газоном арени.

У місті Барселона, нашому рідному місті, мало місця, де можна облаштувати громадський парк,

– пояснили у студії.



В парку створять також дві водойми / Фото Dezeen

Також тут планують облаштувати два озера, які збиратимуть дощову воду. Зібраний ресурс використовуватимуть для поливу газону.



Загальний план парку / Фото Dezeen

Тепер проєкт повинен пройти погодження у міської влади та керівництва "Барселони". Останні раніше планували провести реконструкцію стадіону.

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Дивіться відеопрезентацію проєкту: