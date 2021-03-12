Строительство нового научно-культурного комплекса Цзиньхуа завершили в 2019 году. Его величие и масштабы просто поражают. Центр культуры создал импульс для регионального развития путем модернизации местных промышленных и общественных объектов.

Цзиньхуа расположен в центральной части провинции Чжэцзян – важном транспортном и информационном центре с великолепной географической конфигурацией. По мере того, как урбанизация города Цзиньхуа становится насыщенной, район Дуоху, единственная неразвитая территория в центре города, стабильно растет на фоне бурной региональной экономики.

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Площадь научно-культурного комплекса составляет около 88 тысяч квадратных метров. Проект принадлежит архитектурной фирме DDB ARCHITECTS.

Внешний вид здания / Фото Аrchdaily

Проект комплекса также включает развитие территории района и набережной Санцзян. Участок разделен на две отдельных участка проспектом Дуоху, что делает дизайн транспортного и пешеходного движения более сложным.

Комплекс как украшение района / Фото Аrchdaily

Красота этого проекта заключается в том, что он создал элегантный, изысканный, но эффективный способ организации сложных программ, одновременно создавая изысканные внутренние и внешние пространства простым движением настила.

Четыре красиво оформленных коробки, плавающих над подиумом, передают четкое, но прочное изображение. Зданиям создали уникальный пространственный опыт: открытые общественные пространства следуют за "деревом мудрости", тогда как крытые общественные пространства образуют "дерево искусства" – трехмерную сеть художественных тематических пространств, включая атриумы.

Внутреннее пространство / Фото Аrchdaily

Дизайн фасада комплекса имеет особое значение. Фасады четырех зданий должны быть настолько разными, чтобы каждая "коробка" была узнаваема. С другой стороны, четыре части должны выглядеть достаточно похожими, чтобы их можно было распознать как одно целое.

Дизайн переосмыслил традиционную технику плетения из бамбука от Дунянь и использовал ее как мотив дизайна для создания разных, но одновременно подобных фасадов.