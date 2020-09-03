Квартира с террасой: где купить и какие преимущества такого жилья
Долгое время террасы были привилегией только частных домов. Впрочем, в современных жилых комплексах кроме балконов и лоджий, девелоперы предлагают открытые зоны на крышах или в пределах квартиры. Какие преимущества квартир с открытыми террасами – читайте в материале.
Террасы в каждой квартире для жилых комплексов являются очевидным преимуществом, сообщает Дом 24.
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Преимущества квартиры с открытой террасой
Каждый по-разному использует террасу / Фото Unsplash
Для кого-то терраса в квартире позволяет создать уединенный уголок на открытом воздухе. Кто стелет на пол искусственный газон и заполняет пространство садовой мебелью, обустраивает лаунж-зону с большим количеством растений, элементов декора и книг.
Для других терраса становится идеальным местом для завтраков и общих ужинов, где можно неспешно наблюдать за мегаполисом и планировать или анализировать свой день.
Жилые комплексы с террасами строят и в Украине / Фото LEV Development
Открытое пространство, балконы, лоджии и террасы сегодня все чаще применяются проектантами, они стали более разнообразными и существенно меняют вид львовского жилья – рассказывают представители LEV Development.
Создание эркеров
Сегодня популярны также эркеры, где застекленная часть комнаты или кухни якобы выступает наружу и расширяет помещение. Часто можно встретить вариант с двумя выходами на балкон или лоджию – из комнаты и из кухни одновременно, что достаточно удобно и практично.
По словам представителей компании LEV Development, в ЖК HYGGE на улице Пасечной, что во Львове, была использована аналогичная концепция в планировании.
Терраса в квартире является большим пространством / Фото LEV Development
Какие еще преимущества имеет ЖК HYGGE
Кроме террас, жилой комплекс имеет много других преимуществ / Фото LEV Development
Среди основных характеристик комплекса – невысокая этажность (6-7 этажей), двор без машин из-за наличия двухуровневого подземного паркинга, уличные тренажеры и детская площадка, а также зона барбекю.
Кроме обычных террас в квартирах, дом также имеет openspace-террасы. Это преимущество апартаментов на верхних этажах, где террасы могут иметь площадь от 20 до 40 квадратных метров.
Верхние этажи имеют преимущества / Фото LEV Development
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Панорамное остекление от пола до потолка – еще один тренд, который применили в ЖК HYGGE. Такой прием не только отличает дом снаружи, но и существенно влияет на интерьер и вид самой квартиры.