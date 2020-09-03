Довгий час тераси були привілеєм лише приватних будинків. Втім у сучасних житлових комплексах окрім балконів та лоджій, девелопери пропонують відкриті зони на дахах або в межах квартири. Які переваги квартир з відкритими терасами – читайте в матеріалі.

Тераси у кожній квартирі для житлових комплексів є очевидною перевагою, повідомляє Дім 24.

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Переваги квартири з відкритою терасою



Кожен по-різному використовує терасу / Фото Unsplash

Для когось тераса в квартирі дозволяє створити відокремлений куточок на відкритому повітрі. Хтось стелить на підлогу штучний газон і заповнює простір садовими меблями, облаштовує лаунж-зону з великою кількістю рослин, елементів декору та книг.

Для інших тераса стає ідеальним місцем для сніданків і спільних вечер, де можна неспішно спостерігати за мегаполісом і планувати або аналізувати свій день.



Житлові комплекси з терасами будують і в Україні / Фото LEV Development

Відкритий простір, балкони, лоджії та тераси сьогодні все частіше застосовуються проєктантами, вони стали різноманітними і суттєво змінюють вигляд львівського житла –розповідають представники LEV Development.

Створення еркерів

Сьогодні популярними також є еркери, де засклена частина кімнати чи кухні ніби виступає назовні і розширює приміщення. Часто також можна зустріти варіант з двома виходами на балкон чи лоджію – з кімнати і з кухні одночасно, що є досить зручно і практично.

За словами представників компанії LEV Development, у ЖК HYGGE на вулиці Пасічній, що у Львові, було використано аналогічну концепцію в плануванні.



Тераса в квартирі є великим простором / Фото LEV Development

Які ще переваги має ЖК HYGGE



Окрім терас, житловий комплекс має багато інших переваг / Фото LEV Development

Серед основних характеристик комплексу – невисока поверховість (6-7 поверхів), двір без машин через наявність дворівневого підземного паркінгу, вуличні тренажери і дитячий майданчик, а також зона барбекю.

Окрім звичайних терас у квартирах, будинок також має openspace-тераси. Це перевага апартаментів на верхніх поверхах, де тераси можуть мати площу від 20 до 40 квадратних метрів.



Верхні поверхи мають переваги / Фото LEV Development

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Панорамне скління від підлоги до стелі – ще один тренд, який застосували у ЖК HYGGE. Такий прийом не тільки вирізняє будинок зовні, але і суттєво впливає на інтер’єр та вигляд самої квартири.