Современная архитектура направлена на максимальную естественность и продуманный дизайн. Фантастический пример современного частного дома в Бостоне – в нашем материале.

Источник: Harmonies

Бостонская компания Flavin Architects спроектировала замечательный дом, который подчеркивает философию естественной современности.

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Характерные черты дома: полное введение в ландшафт, природные материалы, максимальная прозрачность, сбор дождевой воды и другие энергоэффективные мероприятия.

Роскошная территория для отдыха / Фото Harmonies

Дом расположен на прямой поляне, что гарантирует максимальное обеспечение солнечным светом. Чтобы максимально использовать это преимущество, стены дома формируют большие панорамные окна. Прозрачность дома всегда направляет взгляд наружу, в сторону природы.

Уютное открытое пространство для общения / Фото Harmonies

Центральный модуль имеет полностью открытую планировку. Его главной зоной является гостиная с камином, а подвесные светильники формируют уютную атмосферу. Из комнат открывается вид на бассейн, где установлены диваны, шезлонги, столы и высокие стулья, которые ждут гостей.

Максимальный комфорт и продуманность дизайна / Фото Harmonies

По экологическим соображениям Flavin Architects остановился на наклонной крыши на северной стороне для сбора дождевой воды. Все материалы гармонируют с лиственной поляной, поэтому гравийные дорожки устланы местными видами легких и эластичных трав.

Этот дом – фантастический пример современного жилья, которое воплощает лучшие концепции и максимально выгодно использует пространство.