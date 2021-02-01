Территория сказочной роскоши: на Мальорке продают виллу стоимостью 78 миллионов долларов
Мальорка – живописный остров в Средиземном море, проживать на котором – настоящий рай. Впрочем, состоятельные люди могут побороться за дом, который позволит получать еще большее наслаждение от фантастического острова.
Источник: Jamesedition
Невероятный дом на Мальорке является прекрасным воплощением роскоши, но в выдержанном стиле и без лишних деталей.
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Фасад – это динамическая интерпретация парусных лодок, плавающих над первым этажом. Вся форма здания растянута вдоль длины участка, чтобы создать максимальный обзор на великолепные пейзажи.
Прекрасные пейзажи / Фото Jamesedition
Вилла имеет четыре этажа, где расположены жилые зоны, комнаты для обслуживающего персонала, общие пространства, а на крыше есть кинотеатр.
Изящная гостиная / Фото Jamesedition
В цокольном этаже есть зона для видео-артов, свежий зеленый дзен-сад, паркинг, фитнес-зал с процедурной площадкой и площадки для персонала.
Замечательное место для неторопливых разговоров / Фото Jamesedition
Бесконечная терраса, окруженная естественным ландшафтом, словно приглашает насладиться незабываемым закатом солнца. Стремление привнести средиземноморский пейзаж в здание улучшает связь между интерьером и садом. Зоны отдыха на открытом воздухе становятся продолжением гостиной.
Зона для вдохновения / Фото Jamesedition
Над проектом работали дизайнеры компании Nilufar. Изготовленная на заказ итальянских дизайнеров мебель делает интерьер выразительным и характерным.
Смотрите больше фото виллы за 78 миллионов долларов:
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