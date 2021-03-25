В Нидерландах построили дом, который является прекрасным примером уютного семейного гнездышка в лесу. Жилье поражает дизайном и функциональностью.

Вилла Santpoort расположена между высокими деревьями вдоль переулка. Это замечательная семейная резиденция, которая удачно взаимодействует с окружающей зеленью.

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Владельцы хотели получить возможность насладиться окружающим лесом и сохранить приватность спален. Это удалось воплотить благодаря двум уровням дома.

Уровни дома имеют разное функциональное назначение / Фото Archdaily

Дом расположен между бамбуковыми деревьями и идеально ориентирован на солнце.

Лесной тайник / Фото Archdaily

Студия DP6 спроектировала дом несколько изогнутым, что создает впечатление, будто он "обнимает" зеленый участок.

Отдых рядом с бассейном и в окружении деревьев / Фото Archdaily

Гостиная и столовая имеют низкий потолок и более уютные, а кухня и жилые помещения высокие и просторные.

Великолепный дизайн пространства / Фото Archdaily

Этот дом – хороший вариант семейного дома, который полон уюта и подарит невероятное наслаждение окружающей природой.