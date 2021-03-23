У віддаленому закутку Шотландії продається приватний нежилий острів. Він оточений неймовірним озером, крутими скелями та густим лісом.

Дика земля під назвою Оленячий острів розташований поруч озера Лох-Мойдарт, що на західному узбережжі Шотландського нагір’я. Як зазначають аукціоністи, на острові гарантований спокій від непроханих гостей: він покритий густими лісами та скелями.

Читайте також Неймовірний вигляд на Ейфелеву вежу: у центрі Парижа продаються розкішні апартаменти

Нерухомість описується як унікальна інвестиційна можливість. Площа острова складає 11 акрів, це близько 4,5 гектарів. На продаж унікальну нерухомість виводить аукціонний дім Future Property Auctions.

Приголомшлива схованка / Фото Independent

Казковий острів поколіннями належав гірському клану Макдональд з Кланранальда – одному із найбільших у Шотландії.



Чарівне місце / Фото Independent

Нежилий острів розташований на березі надзвичайно популярного морського озера, яке сподобається інвесторам з усього світу.

Унікальна покупка за ціною гаража у Лондоні / Фото Independent

На аукціон острів виходить за дуже низькою ціною – 80 тисяч фунтів стерлінгів.

1 фунт = 1,39 долара

Для порівняння: у Лондоні за цією ціною можна придбати місце для паркування автомобілів у гаражі в Кенсінгтоні або однокімнатну квартиру в Глазго.