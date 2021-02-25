Собственное жилье – это инвестиция на всю жизнь, поэтому крайне важно, чтобы она была удачная не только с точки зрения комфорта отдельного жителя, но и отвечала общественным ценностям и вдохновляла на новые свершения. LEV Development удается создавать квартиры, которые не только соответствуют всем потребностям жителей, но и взаимодействуют с окружающим пространством и несут в себе важные идеи.

LEV Development – это девелоперская компания, которая за 5 лет на рынке успела пополнить свой портфель 13 проэктами, 5 из которых уже успешно введены в эксплуатацию. Но количество – это вообще не тот критерий, на который ориентируется девелопер. Миссия команды заключается не в обеспечении жителей бетонными коробками, а в создании пространства, в котором хочется жить счастливо, который будет вдохновлять и станет местом силы.

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Перед стартом строительства компания спрашивает себя, чем проект будет полезным, что он сможет дать обществу, ккакие важные ценности он будет олицетворять и передавать окружающим. Дизайн проекта создается таким образом, чтобы дом гармонично взаимодействовал со средой и постоянно вдохновлял своих жителей, побудил их изменить стиль и качество жизни.

Поскольку сервис должен быть идеальным, LEV Development создала собственную управленческую компанию Service House, чтобы лично держать на контроле комфорт и удовольствие жителей. Благодаря этому у клиентов LEV Development есть возможность воспользоваться принципом "единого окна" и получить все услуги, ответы и консультации в одном месте, а не обращаться к различным службам.

Кроме того, каждый проект LEV Development – это особые концептуальные архитектурные решения, поэтому Service House заботится о них, как о своем ребенке и гарантирует сохранность фасада и дизайнерского интерьера.

Концепция представительных этажей – это одна из новинок украинского рынка недвижимости, которую воплотила именно компания LEV Development. Верхние этажи всегда привлекают великолепными видами, но девелопер позаботился, чтобы это была далеко не единственым их преимуществом.

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Дополнительная приватность благодаря повышенной шумоизоляции и специальным пропускам, которые дают вход на этаж только жителям, особый дизайнерский холл, которому позавидуют 5-звездочные отели, общения с единомышленниками и потрясающие панорамы – вот что получают жители представительных этажей. Это уникальное предложение не оставит равнодушными тех, кто заботится о незыблемости своих границ приватности и не любит вмешательства в свой внутренний мир.

LEV Development пытается не только следить за трендами, но и задавать их. Но инвестор Александр Островский понимает, что с течением времени тенденции рынка недвижимости могут измениться, поэтому относится к ним по-философски.

В то же время мы понимаем, что история даст ответы на все наши порывы. Возможно, то, что сегодня было важным, когда-то будет подлежать сносу, чтобы расчистить наши прекрасные иллюзии для будущих идей и свершений, – рассказал он.

LEV Development также стал новатором в гостинично-инвестиционном бизнесе. Lev City Hotel во Львове и Premier Resort Hotel в Буковеле стали первыми сетевыми отелями, которые позволяют получать пассивный доход, не тратя время на управление недвижимостью. Международный гостиничный оператор полностью берет на себя обслуживание и теплую встречу гостей, поэтому инвесторам не надо изучать специфику работы бизнеса, а только получать свои средства.

Недвижимость от LEV Development наполнена вдохновением и идеями, в ней каждый может сконцентрироваться на достижении жизненных вершин, теплом общении с семьей и радостных мгновениях в кругу единомышленников.